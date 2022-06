Sin dos titulares: el once que probó Ricardo Gareca a dos días del repechaje ante Australia

Perú se viene preparando con todo para su partido ante Australia por el repechaje del Mundial Qatar 2022. El ambiente en Doha es bueno para la Bicolor, ya que hay varios fanáticos que llegaron para presenciar el choque de la repesca. Incluso el Hincha Israelita alentará a los dirigidos por el ‘Tigre’. No obstante, no todas son buenas noticias en la Blanquirroja. Este sábado 11 de junio, Ricardo Gareca estuvo al mando de los entrenamientos del equipo nacional y probó un once que llamó la atención por la ausencia de dos jugadores titulares, quienes trabajaron de forma diferenciada.

Además, ya habría un futbolista descartado para el choque ante los Socceroos por lesión.

Perú vs. Australia: solo una de las selecciones clasificará al Mundial Qatar 2022. Foto: composición de La República/EFE/FPF

¿Cuál es el once que probó Ricardo Gareca pensando en el Perú vs. Australia?

Según pudo conocer La República, el equipo que armó Ricardo Gareca pensando en el Perú vs. Australia fue con Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, González, Peña, Cueva, Carrillo y Lapadula.

Los dos jugadores que trabajaron aparte fueron Yoshimar Yotún y Pedro Aquino. Ambos tuvieron minutos ante Nueva Zelanda, y a dos días del choque del repechaje no son fijos para el duelo con los australianos.

Por su parte, quien no podrá ser tomado en cuenta para este compromiso es Marcos López. El marcador izquierdo tiene problemas físicos y quedó fuera.

Pedro Aquino es duda para el duelo ante Australia. Podría ser titular si se recupera a tiempo. Foto: selección peruana.

Cuándo juegan Perú vs. Australia?

Perú vs. Australia jugarán este lunes 13 de junio por el repechaje para el Mundial Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Perú vs. Australia?

El encuentro entre Perú vs. Australia se disputará a partir de la 1.00 p. m. de Perú y 9.00 p. m. de Qatar.

¿Dónde ver el Perú vs. Australia?