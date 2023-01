FPF y Gol Perú: la batalla no acaba

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga 1 2023 y, sin embargo, la lucha por los derechos televisivos está lejos de terminar. Por una parte, la FPF llegó a un contrato con 1190 Sports, y por el otro lado, ocho clubes de primera división se mantendrán con Gol Perú.

Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos Mannucci tienen contrato con el Consorcio Fútbol Perú, mientras que Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Cusco y Deportivo Binacional renovaron su vínculo con dicho canal.

Luego de conocerse la decisión de los equipos en cuestión, el organismo que rige el balompié nacional anunció a través de su vocero legal la resolución cautelar que suspende los contratos entre los consorcios y clubes.

“Declarar fundada la pretensión cautelar principal formulada por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol y, por lo tanto, se ordena suspender los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales, que hayan sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a estos”, indicó la resolución emitida por el Poder Judicial.

Esto generó que los ocho clubes se pronuncien a través de una carta en la que expresaron su incomodidad por la acción de la FPF y advirtieron que no participarán en la Liga 1 si no desisten en la Videna.

“Esta medida cautelar (agresiva y desproporcionada) perjudica a la totalidad de seguidores del fútbol nacional, ya que nuestros partidos no serán televisados y transmitidos por ningún medio: operador de cable o señal abierta”, señalaron los equipos en su comunicado.

Por si fuera poco, la Agremiación de Futbolistas Profesionales se pronunció al respecto y pidieron que ambas partes lleguen a una solución.

“Convoquen a los 19 clubes a una reunión de emergencia y no salgan de esa sala hasta que no se haya encontrado el consenso requerido. Los futbolistas somos uno, trabajamos todos o no trabaja ninguno”, comunicó la SAFAP.

La FPF señaló este sábado que los partidos de Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal, Carlos Mannucci seguirán siendo transmitidos por Gol Perú, sin embargo, esta disputa por los derechos televisivos tiene para rato. ¿Se resolverá este conflicto antes del arranque de la Liga 1?