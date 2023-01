Cristian Zúñiga ‘culpó’ a Butrón por bailar en presentación de Alianza: “Estaba nervioso”

Alianza Lima presentará a su plantel en la Tarde Blanquiazul 2023 este domingo 8 de enero. En los últimos años, los íntimos hacían este evento en la famosa Noche Blanquiazul, la cual es recordada por los aficionados, siendo —quizá— la del 2020 la más llamativa. Resulta que, en aquel año, el futbolista Cristian Zúñiga inmortalizó una de las presentaciones más curiosas.

El delantero colombiano se puso a bailar frente a todos sus compañeros y la hinchada en el estadio Matute. Si bien todos pensaban que estos pasos salieron debido a la algarabía del momento, el mismo Zúñiga confesó que hubo una historia detrás de esta singular presentación y en la que Leao Butrón estuvo involucrado.

“Cuando fue la presentación de Alianza Lima, la verdad yo estaba nervioso porque estábamos con miles de personas en ese estadio. Yo le dije a Leao Butrón: ‘¿Qué puedo hacer yo cuando salga?’”, declaró en una reciente entrevista para “Guerreros del sur”, un programa de redes sociales.

Zúñiga baila en la Noche Blanquiazul 2022

“Estaba nervioso, créeme, porque había una multitud en el estadio. Él me dijo: ‘Sal como tú quieras. Muéstrate como tú eres’. Y, bueno, me dio la confianza el capitán. Y, cuando me nombraron, me presentaron y yo bailé hasta el final”, concluyó el delantero colombiano.

¿Qué pasó con Cristian Zúñiga?

En octubre del 2020, Cristian Zúñiga dejó Alianza Lima para jugar por el San Francisco FC. Un año después (2021), fichó por los Potros del Este de la liga panameña.

Cuando ya no había muchos registros de él, hace unos días dio la sorpresa al ser contratado por el Municipal Pérez Zeledón para afrontar la Liga Promerica 2023.