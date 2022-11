Melgar vs. Alianza Lima, vía GolPerú: ver la primera final de la Liga 1 en el Monumental de la UNSA

MIRA AQUÍ EN VIVO Melgar vs. Alianza Lima | Ambos equipos se enfrentarán por la primera final de la Liga 1 2022 este miércoles 9 de noviembre. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. y contará con la transmisión de GolPerú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Melgar PREVIA 10:25 ¡Solo con hinchas locales! Tras lograr su clasificación a la final de la Liga 1, Melgar anunció que la primera final se jugará solo con hinchas locales. Recordemos que hace unos días, Alianza Lima informó que las entradas para el partido de vuelta en Matute se habían agotado. 09:41 Bajas de Alianza Lima para la final Las únicas bajas confirmadas en los íntimos son el delantero Arley Rodríguez (suspensión) y Cristian Benavente (lesión). Por su parte, Hernán Barcos logró recuperarse y podría estar en el Monumental de la UNSA. 08:56 Entradas agotadas en Arequipa Luego que Melgar ganara a Sporting Cristal y clasificara a la final de la Liga 1, el Dominó puso a la venta las entradas para el duelo de este miércoles 9 de noviembre. En casi 24 horas, los hinchas arequipeños agotaron los boletos por lo que el Monumental de la UNSA lucirá un lleno total. 08:27 Hernán Barcos confía en llegar al encuentro El delantero blanquiazul, Hernán Barcos, se refirió acerca de su lesión y las posibilidades en que pueda jugar el partido de ida en Arequipa. "Esperemos llegar al 100%, estamos trabajando en eso. No tengo dolor, estoy bien, esperemos llegar bien físicamente. Sí voy a viajar a Arequipa", sostuvo el jugador 'íntimo' previo al viaje del plantel. 07:44 ¡A un día de la primera final! Buenos días, estimado lector de La República. En esta nota te contaremos las últimas novedades previo a la primera final de la Liga 1, el cual la disputarán Alianza Lima y Melgar en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Melgar vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Melgar vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora se juegan Melgar vs. Alianza Lima?

El partido de ida iniciará a las 3.00 p. m. en Arequipa, mientras que la vuelta se disputará a las 8.00 p. m. en Lima.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Melgar vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Melgar vs. Alianza Lima, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Melgar vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.