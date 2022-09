[Movistar Deportes EN VIVO] ¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima femenino?

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentan este domingo 25 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m., por la primera final de la Liga Femenina 2022. El duelo se llevará a cabo en el estadio Mansiche (Trujillo), con transmisión de Movistar Deportes, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 25 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Mansiche ¿En qué canal? Movistar Deportes

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de esta final Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima será a las 2.00 p. m.

En la televisión peruana, la transmisión del Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima irá por la señal en cable y/o satélite de Movistar Deportes, canal que transmitió esta edición de la Liga Femenina 2022.

Si no quieres perderte el partido Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su parrilla de canales Movistar Deportes. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte vía La República Deportes.

Si deseas ver el Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima por la señal de Movistar Deportes, sintoniza los canales 3 y 703 (en HD) de Movistar TV.

Además del Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima por la Liga Femenina, en Movistar Deportes podrás seguir los partidos de la selección peruana, como el amistoso Perú vs. México de este sábado 24 de septiembre.

El escenario de esta final será el estadio Mansiche de Truiillo, recinto deportivo con capacidad para más de 23.000 espectadores.