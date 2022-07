Barcos desmiente a periodista que señaló que Arley se va de Alianza por pelearse con el ‘Pirata’

Alianza Lima ya piensa en lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. En medio del mercado de fichajes, algunos medios de comunicación informaron que Arley Rodríguez dejaría el cuadro blanquiazul, lo que generó la sorpresa de una gran cantidad de hinchas blanquiazules.

Ante ello, el periodista Julio Vílchez de DirecTV señaló, a través de sus redes sociales, que la salida del extremo colombiano estaría relacionada a una supuesta pelea con Hernán Barcos.

“Arley Rodríguez no quería irse de Alianza Lima, donde tenía contrato hasta fines 2022. Sin embargo, su salida es inminente, ya que Carlos Bustos no lo quiere. Arley no se explica el por qué de la decisión del DT. Lo que trasciende es que tuvo una pelea con Hernán Barcos”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

De inmediato, el ‘Pirata’ le respondió al comentarista deportivo y desmiento que tuvo algún conflicto con el cafetero. “¿Usted tiene fuentes de mi pelea con Arley? Estaba hablando ahora con él de este tweet, necesitas mucho más para desestabilizar a Alianza” , indicó.

“Con Arley no peleamos nunca. ¿Y a ti te parece que una pelea de compañeros, sea cual sea, saca a un jugador u otro de un club como Alianza? Sentido común, ¿dónde estás?”, agregó el artillero.

Hernán Barcos desmintió a periodista. Foto: captura de Twitter.

Gino Peruzzi será refuerzo de Alianza Lima

Por otro lado, Alianza Lima estaría a punto de cerrar el fichaje de Gino Peruzzi. El lateral derecho llegó a Lima y pasó los exámenes médicos. En los próximos días será oficializado como nuevo jugador blanquiazul.