Regresó a su casa a inicios del 2021 y consiguió el gran objetivo por el que lucharon todos juntos: el título nacional. Sin duda alguna, una historia de amor que terminó con un final feliz, pero que ahora se ha convertido en una pesadilla no solo para él, sino para la institución y los miles de hinchas blanquiazules. En lo que va de la temporada, Jefferson Farfán no ha jugado siquiera minuto y apenas ha sumado algunos entrenamientos con el plantel de Alianza Lima.

Ahora último, la ‘Foquita’ realizó una dura confesión respecto a la lesión que lo ha tenido alejado del verde durante estos 6 meses y que, según él, es más complicada de lo que parece, tanto así que se le hace difícil subir escaleras.

“ Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego ”, declaró Farfán en diálogo con los medios. “Todavía no ha llegado ese momento. Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva”, añadió.

¿Cuánto tiempo estuvo fuera Jefferson Farfán?

La última imagen de Jefferson Farfán vestido de corto fue levantando el título nacional en diciembre pasado. Desde entonces, decidió someterse a una nueva operación en la rodilla y llegar a punto para el Torneo Apertura y disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lamentablemente, no sucedió tal como esperaba.

En marzo pasado, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, señaló que la lesión en la rodilla estaba en un proceso de rehabilitación y que mantenían trabajos de la mano con el departamento médico para dejar a la ‘Foquita’ en óptimas condiciones.

El propio técnico Carlos Bustos confesó que el ‘10 de la calle’ pasó por el quirófano para hacerse una limpieza en la zona afectada. “ Ha tenido una limpieza y está en recuperación. Tengo entendido que mañana (martes) tiene revisión y pronto va a estar trabajando con nosotros ”, señaló el estratega el pasado 4 de abril en conferencia de prensa, mientras se encontraban disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Finalmente, Jefferson Farfán nunca se recuperó y se perdió toda esta instancia, además de todo el Torneo Apertura. Las últimas noticias sobre el jugador las dio Bustos, quien aseguró el mes pasado que Farfán se encuentra entrenando a triple turno. “Tiene tres turnos en el día, entrena con nosotros y hace doble sesión de terapia. Pone todo de su parte para avanzar lo máximo posible”, expresó en GolPerú.

Si bien Jefferson Farfán se reintegró ahora último a los entrenamientos con el resto del plantel, aún es desconocida la fecha en la que volvería a jugar un partido oficial con Alianza Lima. Todo apunta a que recién podría aparecer para el Torneo Clausura, pero no hay nada confirmado.

Jefferson Farfán aún no ha podido debutar en la temporada 2022. Foto: difusión

¿Cuántos partidos se perdió Jefferson Farfán?

En lo que va de la temporada, Jefferson Farfán no ha participado en ningún partido por Liga 1 y Copa Libertadores. En total se ha perdido un total de 16 cotejos por el torneo nacional, seis por el internacional y un amistoso.