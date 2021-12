Paolo Guerrero sobre su regreso a Alianza Lima: “Sueño con salir campeón con el Comando Sur”

Paolo Guerrero es la gran obsesión de Alianza Lima para la temporada 2022. De momento, en La Victoria aún no anuncian refuerzos para la siguiente campaña. Solo han salido cuatro jugadores. No obstante, en las oficinas del elenco aliancista aún guardan la esperanza de dar el golpe en el mercado de pases con la llegada del ‘Depredador’.

Justamente, el exdelantero del Inter de Porto Alegre habló con la prensa el último martes 7 de diciembre durante la gala de premiaciones a los mejores futbolistas de la temporada 2021 de la Liga 1, la cual estuvo a cargo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Durante el evento, el deportista no descartó vestirse de blanquiazul.

“Yo como lo he dicho, yo no descarto nada por el momento. Me mantengo trabajando y en algún momento definiré”, mencionó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero presente en la gala de premiación de la ADFP. Foto: Twitter ADFP

El goleador histórico de la selección peruana también reveló que tiene el mismo deseo que su ‘compadre’ Jefferson Farfán: ser campeón con Alianza Lima y celebrar al lado del Comando Sur.

“ Tengo el sueño intacto de salir campeón con el Comando Sur en Alianza Lima. Espero que algún día se dé ”, agregó PG9.

Alianza Lima y su planificación para la temporada 2022

Alianza Lima ya planifica lo que será la temporada del 2022. Hasta el momento, el elenco victoriano anunció que Manzaneda, Rivadeneyra, Caro y Lacerda dejaban el club .