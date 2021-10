Final Alianza Lima vs. Sporting Cristal tendrá el 20% de aforo en los estadios

Luego de definirse la gran final entre Alianza Lima y Sporting Cristal, empezó a circular la información que los partidos de ida y vuelta contarían con acceso al público; sin embargo, no se especificó el aforo. Este miércoles el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín, dio algunos alcances sobre el aforo.

“Para los partidos de finales de la Liga 1, se manejará solo el 20%. En tanto, al partido de Perú contra Bolivia podría aumentarse difícilmente hasta el 50%, pero sí es posible que se aumente”, manifestó en RPP.

El directivo indicó que no buscan apurar a las autoridades correspondientes para que el aforo en los estadio se incremente. “Entiendo que el Minsa está siendo cuidadoso para no sufrir una tercera ola, por eso preferimos ir lento, pero seguro en la reactivación. Ya se viene trabajando con las federaciones deportivas, no solo de fútbol”.

“El plan que se está diseñando para las finales de Liga 1, se está trabajando con un 20% de aforo, sobre eso se está haciendo todo el plan operativo con la policía, defensa civil y el resto de autoridades”, agregó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima contra Sporting Cristal?

Los partidos entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la gran final del fútbol peruano serán el domingo 21 y 28 de noviembre.