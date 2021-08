Alianza Lima vs. Universitario: ¿Qué dijo Leao Butrón sobre el próximo clásico?

Cada vez queda menos para que se dispute el primer clásico del año y el ambiente poco a poco se va calentando. Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima no pudo evitar ser consultado sobre el trascendental duelo de este miércoles 18 de agosto. El excapitán blanquiazul conversó con Ovación y dio sus impresiones para el cotejo entre victorianos y cremas.

En un primer momento, Butrón destacó el presente blanquiazul tras el mal momento que vivió el club en 2020 con el descenso. “ Pocos apostaban por la institución a comienzos de año , en este momento está para luchar el campeonato pese a que Cristal es favorito. Más allá de que la ‘U’ no viene igual que Alianza hay una expectativa por el clásico”, apuntó.

Eso sí, el exguardameta lamentó la ausencia de Jefferson Farfán en este encuentro, pero resaltó que el club victoriano de la mano de Carlos Bustos pudo reponerse a la lesión del ‘10’ victoriano. “Pensé que la ausencia de Farfán se haría sentir mucho en Alianza. Pero más allá de su calidad, el cuerpo técnico supo sacar adelante la dificultad de no contar con él ”, señaló.

Sobre el liderato en la Fase 2 de su ex club, Butrón considera importante la presencia de jugadores experimentados dentro del plantel, pues influirán mucho en conservar la punta del torneo. “Me parece que Barcos es un gran líder y tiene las riendas del equipo . Viene la etapa más compleja, donde al saberse favorito, deben mantener esa regularidad”, refirió.

Además el ex capitán victoriano alabó las actuaciones que viene teniendo Ángelo Campos bajo los tres balos blanquiazules. “Las veces que intervino Ángelo Campos lo hizo muy bien. El tema de confianza es muy importante y él lo sabe. Llega en un muy buen momento para el clásico”, indicó.

Finalmente, Butrón no dudó en expresar sus ansias de un triunfo blanquiazul pues, como es sabido, el ex portero es hincha confeso de Alianza Lima. “Mañana me pongo la camiseta, sufro como cualquier hincha. Me encantaría que Alianza gane el clásico y que sea un gran partido”, concluyó.

