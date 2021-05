Arley Rodríguez tras triunfo de Alianza Lima: “La actitud es fundamental”

Alianza Lima logró un triunfo importante sobre Sport Boys al vencer por 2-0 con goles del Hernán Barcos y de Arley Rodríguez. El extremo blanquiazul fue elegido como la figura del partido, ya que fue quien abrió la cuenta del marcador tras ingresar desde la banca de suplentes.

El colombiano anotó el primer gol ante los chalacos tras un tiro de esquina a los 77 minutos de la segunda mitad. El equipo de Carlos Bustos no podía romper el cero y el exjugador de Carlos Mannucci entró para poner el desequilibrio en el campo y ser fundamental en el triunfo.

“Primero la tranquilidad de aportar desde donde me toque. Un partido se cambia en cinco, 10 minutos, lo que te toque. Entrar con la mejor actitud. Dios premia la actitud y el esfuerzo, pues se trabajó bien en la semana. El ‘profe’ me dio la oportunidad de ser inicialista en tres juegos. Hoy me tocó desde el banco. La semana pasada no ingresé. Igual apoyé desde donde me toca. Y hoy me tocó ingresar con la bendición del gol”, sostuvo Arley Rodríguez luego del pitazo final.

El futbolista de 28 años también señaló que la actitud fue fundamental para superar a Sport Boys y llevarse los tres puntos a casa.

“Alianza es un equipo grande. Sabemos que, con el fútbol, cuando no nos encontramos, la actitud es fundamental. Se veía desde afuera que con un poquito de actitud, de ganas, de ‘barraquera’, los pasábamos por encima, y así fue. Gracias a Dios se consiguió la victoria. Necesitábamos los tres puntos. Desde el minuto cero tenemos que salir con esa actitud y esas ganas de comernos al rival”, aseguró el jugador de Alianza Lima.

El conjunto de La Victoria actualmente suma 13 puntos y se ubica en el tercer lugar del grupo B de la Liga 1 Betsson. En la última fecha de la Fase 1, Alianza Lima se enfrentarán a Alianza UDH.

