Pinto: “Nos hubiera gustado ganar en cancha, pero las reglas son para todos”

La identificación de Jorge Luis Pinto con Alianza Lima ha sido declarada desde que tomó las riendas blanquiazules en 1997, cuando se proclamó campeón del fútbol peruano, por lo cual siguió al detalle el desenlace del drama que pasaron para seguir en la Liga 1.

El entrenador de nacionalidad colombiana se mostró entusiasta con la decisión del TAS y la oportunidad que los de La Victoria tienen de mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano.

“Me alegro por la afición de Alianza Lima y por el fútbol, que sea un ejemplo de atención a la competencia. Hay que jugar con todas las reglas del juego. Nos hubiera gustado que gane en cancha, sí, pero también que las reglas son para todos”, expresó a RPP.

Jorge Luis Pinto tuvo la intención de Alianza Lima en segunda división. Foto: Líbero

Asimismo, el exentrenador aliancista sostuvo que “si contemplamos las reglas, Alianza Lima nunca debió bajar. Me alegra por Alianza, ahora hay que hacer los méritos para pelear siempre los primeros puestos”.

Eso sí, Jorge Luis Pinto señaló que las responsabilidades por el descenso en el 2020 tienen que tomarse en cuenta para no volver al mismo escenario, el cual mantuvo en vilo durante meses a la afición victoriana.

“En el fútbol, los que juegan, los que están fuera de la cancha, los que dirigen son responsables. No hay que quitarle ninguna responsabilidad, pero que esto sirva de ejemplo para que valoren el futuro y sepan administrar las cosas deportivas, tanto dentro como fuera de la cancha”, añadió.

Finalmente agregó: “Siento que Alianza Lima es un equipo para estar arriba. Me ha llamado mucha gente para saludarme y comentarme. Supe muy temprano la noticia. Me alegra por la afición, me alegra por el mundo del fútbol. Tanto Alianza como el mundo del fútbol peruano necesitan que Alianza esté siempre en Primera”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.