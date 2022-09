[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 24 de septiembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 24 de septiembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga Profesional Argentina, Liga BetPlay) Europa (UEFA Nations League) y amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El fútbol europeo continúa con una nueva jornada de la Liga de Naciones. Por el Grupo A, se disputarán dos encuentros vibrantes: España vs. Suiza y República Checa vs. Portugal. En cuanto a amistosos, selecciones sudamericanas como Bolivia y Colombia verán acción ante Senegal y Guatemala, respectivamente.

La selección peruana, en tanto, afrontará su primer encuentro de la era Juan Reynoso ante México, en un choque de práctica con sede en Estados Unidos. Finalmente, por el Torneo Clausura, se llevará a cabo el César Vallejo vs. Melgar pendiente.

Partidos de hoy por amistosos internacionales

Bolivia vs. Senegal

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Bolivisión

Colombia vs. Guatemala

Hora: 6.30 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Perú vs. México

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Latina, Movistar Deportes, TUDN, Azteca 7

Paraguay vs. Perú sub-20

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Nativa.

Partidos de hoy en la Liga 1

César Vallejo vs. Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GolPerú.

Partidos de hoy por UEFA Nations League

España vs. Suiza

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus

República Checa vs. Portugal

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN.

¿Qué equipos juegan por la Liga 2?

Deportivo Coopsol vs. Deportivo Llacuabamba

Hora: 3.00 p. m.

Canal: -

Juan Aurich vs. Sport Chavelines

Hora: 3.00 p. m.

Canal: -

¿Quiénes juegan hoy en Argentina?

River Plate vs. Talleres

Hora: 4.00 p. m.

Canal: TNT Sports, ESPN

Independiente vs. Newell’s

Hora: 6.30 p. m.

Canal: ESPN Premium.

Partidos de hoy Liga BetPlay

Millonarios vs. América de Cali

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Win Sports+.

¿Qué partidos se juegan hoy en Uruguay?