[EN VIVO] Partidos de hoy sábado 10 de septiembre de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 10 de septiembre de 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga 1, Liga BetPlay, Liga Profesional) y Europa (LaLiga, Serie A y Ligue 1) por las señales de canales como ESPN y DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la Liga 1 2022, Alianza Lima y la Academia Cantolao protagonizarán la jornada del día. Los íntimos de La Victoria llegan necesitados de puntos tras caer (2-0) ante Universitario por el clásico del fútbol peruano en Matute.

Mientras que en los certámenes europeos, LaLiga Santander, Serie A y Ligue 1; continuarán con sus jornadas. En el caso de la Premier League, la fecha 7 se suspendió por la muerte de la reina Isabel II.

Partidos de hoy Liga 1

Alianza Atlético vs. ADT Tarma

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Gol Perú

Alianza Lima vs. Cantolao

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Gol Perú.

Partidos de hoy LaLiga Santander

Rayo Vallecano vs. Valencia

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Espanyol vs. Sevilla

Hora: 9.15 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Cádiz vs. Barcelona

Hora: 11.30 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV Sports.

Partidos de hoy Ligue 1

PSG vs. Brest

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Marsella vs. Lille

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy Serie A

Napoli vs. Spezia

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Inter vs. Torino

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Sampdoria vs. AC Milan

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

Partidos de hoy MLS

Charlotte vs. New York City

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Star Plus

Philadelphia Union vs. Orlando City

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Star Plus

Cincinnati vs. San Jose Earthquakes

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Star Plus

Seattle Sounders vs. Austin FC

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy Liga Promerica

Partidos de hoy Liga MX