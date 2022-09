Liga 2 EN VIVO: programación de partidos de hoy y tabla de posiciones del Torneo Clausura

La lucha por llegar a la Liga 1 entra en su recta final. Este domingo 4 de septiembre se disputa la décima jornada del Torneo Clausura en la Liga 2, fecha que arrancará con el partido Unión Comercio vs. Juan Aurich, único que podrá verse por la señal del servicio de streaming FPF Play.

Más tarde, se jugarán en simultáneo los cotejos Alfonso Ugarte vs. Coopsol, Pirata FC vs. Los Chankas y Cusco FC vs. Unión Huaral. En este último, el club imperial puede dispararse como único líder de la tabla de posiciones si gana y sus perseguidores no suman.

Finalmente, los encuentros Sport Chavelines vs. Santos FC y Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad, que inician a la misma hora, pondrán fin a esta fecha 10. Deportivo Llacuabamba será el club que descanse en esta oportunidad.

Programación Liga 2 - Fecha 10 Torneo Clausura

Unión Comercio vs. Juan Aurich

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Carlos Vidaurre García

Alfonso Ugarte vs. Deportivo Coopsol

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Modelo de Ilave

Cusco FC vs. Unión Huaral

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Pirata FC vs. Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal de la Juventud

Sport Chavelines vs. Santos FC

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal de Pacasmayo

Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Descansa: Deportivo Llacuabamba.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Tabla de posiciones Liga 2 - Torneo Clausura

Tabla de posiciones previo a la fecha 10. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Tabla acumulada Liga 2 2022