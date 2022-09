Premier League 2022-23: programación y tabla de posiciones en la previa de la fecha 6

Luego de ver acción a mitad de semana, la Premier League 2022-23 se prepara para una nueva jornada de partidazos desde este sábado 3 de septiembre. En Goodison Park, el derbi de la Merseyside entre Everton vs. Liverpool será el cotejo inaugural de la sexta fecha en el campeonato inglés.

Más tarde ese mismo día, en el Tottenham Hotspur Stadium, el club de los Spurs recibirá al Fulham, mientras que en simultáneo Chelsea y West Ham se batirán a duelo en Stamford Bridge. Aston Villa vs. Manchester City, en Villa Park, será el choque de fondo.

El domingo se jugará otro partidazo con el Manchester United vs. Arsenal en Old Trafford. Los diablos rojos, que han comenzado a remontar posiciones en la tabla, tienen la dura misión de ‘tumbarse’ a los gunners, líderes en solitario con puntaje perfecto.

PUEDES VER: Los jugadores de Melgar claves para Lorenzo que fueron relegados por Lavallén

Programación fecha 6 Premier League

Tabla de posiciones Premier League

¿Dónde ver la Premier League?

En Sudamérica, tres cotejos de esta fecha 6 (Everton vs. Liverpool, Brighton vs. Leicester y Manchester United vs. Arsenal) irán por la señal de ESPN. El Brentford vs. Leeds United se podrá ver vía ESPN 3, mientras que el resto de compromisos serán exclusivos de Star Plus. En México, todos los juegos serán transmitidos por Paramount+.