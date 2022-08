[EN VIVO] Partidos de hoy viernes 12 de agosto del 2022: programación de las diferentes ligas

Sigue todos los partidos de hoy, viernes 12 de agosto de 2022, del fútbol de Sudamérica (Lifa Profesional Argentina, Liga BetPlay) y Europa (Liga española, Ligue 1) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Este viernes se inicia La Liga Santander en España y el primer partido será el que disputen Osasuna vs. Sevilla en el estadio El Sadar, a las 2.00 p. m. (hora peruana). Ambos equipos esperan iniciar el certamen con el pie derecho y dar la sorpresa en esta temporada.

Otro encuentro de la fecha se dará en la Liga MX. Puebla vs. Tijuana disputarán el segundo partido de la fecha 8. El encuentro está programado para las 9.05 p. m. en el estadio Caliente. Ambos equipos tienen el mismo puntaje (10 pts.) y se encuentran en la mitad de la tabla.

España - LaLiga

Osasuna vs. Sevilla

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Francia - Ligue 1

Nantes vs. Lille

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Argentina - Liga Profesional

Platense vs. Banfield

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Star Plus

Huracán vs. Sarmiento

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Patronato vs. San Lorenzo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Colombia - Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Hora: 7.40 p. m.

Canal: Win Sports

México - Liga MX