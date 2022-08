Liga MX 2022: programación y resultados de la fecha 7 en el Torneo Apertura

La jornada 7 de la Liga MX 2022 se inició el último jueves con la remontada del vigente bicampeón Atlas por 3-1 sobre Querétaro. Este viernes, el único partido programado es entre Mazatlán y Chivas, de Santiago Ormeño, en el estadio El Kraken.

El sábado se llevarán a cabo dos duelos: Monterrey vs. León, en el estadio BBVA Bancomer, y Santos vs. Cruz Azul, en el estadio Corona. Los Rayados podrían tomar el primer lugar con una victoria, mientras que los guerreros y la Máquina irán por los tres puntos para no salir de la zona de clasificación a liguilla.

El domingo se cerrará la fecha con cuatro encuentros más. Primero, Toluca recibirá en el Nemesio Diez al Tijuana, en tanto que San Luis hará lo propio frente al Necaxa en el Alfonso Lastras. Pachuca, último subcampeón, chocará en el estadio Hidalgo ante el puntero Tigres y horas más tarde América cerrará esta ronda de cotejos en el estadio Azteca frente a Juárez FC. El duelo restante, Puebla vs. Pumas, fue reprogramado para un día a confirmar.

Programación Liga MX - Fecha 6 Torneo Apertura

Jueves 4 de agosto

Atlas 3-1 Querétaro

Viernes 5 de agosto

Mazatlán vs. Chivas

Hora: 9.05 p. m.

Canal: Azteca 7, ESPN.

Sábado 6 de agosto

Monterrey vs. León

Hora: 7.05 p. m.

Canal: Fox Sports, Fox Sports Premium

Santos Laguna vs. Cruz Azul

Hora: 9.05 p. m.

Canal: Azteca 7, Canal 5, TUDN.

Domingo 7 de agosto

Toluca vs. Tijuana

Hora: 12.00 p. m.

Canal: TUDN

San Luis vs. Necaxa

Hora: 4.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Pachuca vs. Tigres

Hora: 6.05 p. m.

Canal: Fox Sports, Fox Sports Premium, Claro Sports

América vs. Juárez

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Canal 5, TUDN.

Liga MX: tabla de posiciones fecha 6 (Torneo Apertura)

Los cuatro primeros lugares al término de la fase regular clasificarán directamente a los cuartos de final. Desde el quinto hasta el duodécimo puesto se enfrentarán en una llave a un solo partido por el pase a dicha etapa.