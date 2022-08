Liga BetPlay 2022: Millonarios vs. Cali será el partido más importante de la jornada 6

La temporada 2022 de la Liga Betplay de Colombia se encuentra en su etapa del Torneo Clausura y este viernes se inicia la sexta fecha con dos compromisos. En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín se mide ante La Equidad en el inicio de la jornada. Horas más tarde, el estadio La Independencia acogerá el Patriotas vs. Cortuluá.

El sábado se disputarán la mayoría de los encuentros (cuatro), de los cuales el más destacado es el clásico añejo entre Millonarios vs. Deportivo Cali, dos equipos con actualidades muy distintas que chocarán en El Campín de Bogotá. El cuadro embajador es líder de la tabla con 11 unidades, mientras que los azucareros son coleros absolutos con apenas un punto.

Para el domingo resalta el Junior vs. Once Caldas en el Metropolitano de Barranquilla, mientras que el cierre de esta fecha se jugará todavía el martes, con el América de Cali vs. Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero.

Programación Liga BetPlay 2022 - fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 5 de agosto

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 5.45 p. m.

Canal: Win Sports+

Patriotas vs. Cortuluá

Hora: 7.50 p. m.

Canal: Win Sports, Win Sports+.

Sábado 6 de agosto

Envigado vs. Unión Magdalena

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Win Sports, Win Sports+

Tolima vs. Jaguares

Hora: 4.05 p. m.

Canal: Win Sports+

Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Win Sports+

Millonarios vs. Deportivo Cali

Hora: 8.15 p. m.

Canal: Win Sports+

Domingo 7 de agosto

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Win Sports, Win Sports+

Junior vs. Once Caldas

Hora: 6.10 p. m.

Canal: Win Sports+

Deportivo Pereira vs. Santa Fe

Hora: 8.15 p. m.

Canal: Win Sports, Win Sports+

Martes 9 de agosto

América de Cali vs. Águilas Doradas

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Win Sports+.

Liga BetPlay 2022: tabla de posiciones del Torneo Clausura