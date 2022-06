[EN VIVO] Partidos de hoy, martes 28 de junio de 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 28 de junio de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana) y amistosos internacionales (Perú vs. México) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La Copa Libertadores 2022 se encuentra en sus instancias finales y se disputarán algunos encuentros por los octavos de final: Emelec vs. Atlético MG, Athletico PR vs. Libertad y Corinthians vs. Boca Juniors. Asimismo, la Copa Sudamericana también verá acción con dos emocionantes duelos: Nacional vs. Unión Santa Fe y Colo Colo vs. Internacional.

Por último, la selección peruana femenina disputará un segundo amistoso frente a México de cara a lo que será la Copa América Femenina 2022, que iniciará desde el 8 de julio.

Partidos de hoy Copa Libertadores

Emelec vs. Atlético MG

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Athletico PR vs. Libertad

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Corinthians vs. Boca Juniors

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

Partidos de hoy amistosos internacionales

Partidos de hoy Copa Sudamericana