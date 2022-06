[EN VIVO] Partidos de hoy, lunes 6 de junio del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, lunes 6 de junio 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga Profesional Argentina y amistosos internacionales) y Europa (Liga de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El día inicia con el amistoso que juegan dos selecciones sudamericanas en el continente asiático. Nos referimos a los duelos Brasil vs. Japón, a las 5.20 a. m. (hora peruana), y Chile vs. Corea del Sur, a las 6.00 a. m. (hora peruana).

El partido más interesante de este día será el que sostengan Francia vs. Croacia en el Estadio Poljud, a la 1.45 p. m. (hora peruana) por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Ambas selecciones vienen de caer sorpresivamente ante Dinamarca y Austria, respectivamente.

Europa - Liga de Naciones

Letonia vs. Liechtenstein

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Austria vs. Dinamarca

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus

Croacia vs. Francia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Islandia vs. Albania

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus

Bielorrusia vs. Azerbaiyán

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus

Eslovaquia vs. Kazajstán

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus

Andorra vs. Moldavia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Star Plus.

Amistosos internacionales

Japón vs. Brasil

Hora: 5.20 a. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Corea del Sur vs. Chile

Hora: 6.00 a. m.

Canal: Chilevisión y TNT Sports.

Liga Profesional Argentina