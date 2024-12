¿En qué canal ver Boca Juniors vs Independiente por la última fecha de la Liga Profesional Argentina?

Boca Juniors vs Independiente será el último partido de la temporada para ambos clubes. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Boca Juniors vs Independiente EN VIVO juegan este sábado 14 de diciembre, desde las 7.15 p. m. (horario argentino), por la última fecha de la Liga Profesional Argentina 2024. El partido se disputará en el estadio La Bombonera, con transmisión vía ESPN Premium, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente?

En Argentina, el juego entre Boca Juniors e Independiente empezará a las 7.15 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 4.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs Independiente?

La transmisión por TV del Boca Juniors vs Indepediente estará a cargo del canal ESPN Premium en territorio argentino (ESPN en el resto de Sudamérica). Estos son los cableoperadores en los cuales puedes contratar el Pack Fútbol para disponer de dicha señal.

DirecTV: canal 604 y 1604 HD

Cablevisión Digital y Flow canal 123 HD

Telecentro: canal 111 SD y 1017 HD

Claro: canal 120 HD

Movistar TV: canal 251

Telered: canal 58

Dibox: canal 638.

Posibles alineaciones de Boca Juniors vs Independiente

Estos son los probables equipos titulares de Boca Juniors e Independiente para su partido del Torneo Betano 2024.

Boca Juniors : Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Frank Fabra o Marcelo Saracchi; Exequiel Zeballos, Guillermo Fernández, Ignacio Miramón o Milton Delgado, Kevin Zenón; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

: Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Frank Fabra o Marcelo Saracchi; Exequiel Zeballos, Guillermo Fernández, Ignacio Miramón o Milton Delgado, Kevin Zenón; Milton Giménez y Miguel Merentiel. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Adrián Sporle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia.

Boca Juniors vs Independiente: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas a un día del Boca Juniors vs Independiente. El club xeneize parte como favorito.

Betsson: gana Boca (2,15), empate (3,05), gana Independiente (3,65)

Bet365: gana Boca (2,15), empate (3,20), gana Independiente (3,60)

Betano: gana Boca (2,16), empate (3,14), gana Independiente (3,71)

1XBet: gana Boca (2,15), empate (3,05), gana Independiente (3,65)

Coolbet: gana Boca (2,16), empate (3,05), gana Independiente (3,85)

Doradobet: gana Boca (2,20), empate (3,00), gana Independiente (3,60).

Boca Juniors vs Independiente: previa

Boca Juniors e Independiente de Avellaneda cierran un 2024 en el que nuevamente se quedaron sin ganar títulos. El único consuelo para los dos gigantes del fútbol argentino será que ya tienen asegurado, como mínimo, un cupo para la Copa Sudamericana 2025, aunque el caso del xeneize todavía puede aspirar a llegar a la Copa Libertadores.

Con Fernando Gago como DT, el Xeneize puede finalizar la temporada en el cuarto lugar de la tabla anual. Foto: composición de LR/AFP/Boca Juniors

Sin embargo, el equipo de Fernando Gago no depende de sí mismo para que esto ocurra. Para que Boca acceda a la segunda fase previa del máximo torneo continental de la Conmebol, necesita que Huracán no se consagre campeón de la Liga Profesional Argentina. Si Vélez o Talleres logran el título, el conjunto de la Ribera volverá a la Gloria Eterna.

¿Cómo ver Boca Juniors vs Independiente ONLINE?

Para que no te pierdas el Boca Juniors vs Independiente por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus, plataforma en la cual tendrás acceso a todos los partidos del fútbol argentino. En el extranjero, también puede contratar AFA Play, de la empresa Fanatiz.