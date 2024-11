Universitario cumplió su objetivo de ser bicampeón nacional en el año de su centenario tras empatar 0-0 con Los Chankas en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. De esta manera, los dirigidos por Fabián Bustos consiguieron la estrella 28 de la 'U' gracias a la derrota de Alianza Lima en Matute frente a Cusco FC. Si bien hasta ahora celebran el título, no se duermen en sus laureles y ya piensan en la temporada 2025, en la que buscarán desempeñar un buen papel en la Copa Libertadores.

Ante ello, Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario, se refirió a la posibilidad de que Raúl Ruidíaz se incorpore a Universitario como refuerzo para el 2025. Este año, la 'Pulga' fue pretendido por los cremas, pero no pudo concretarse su retorno debido a que no pudo desligarse del Seattle Sounders de la MLS, con el que mantiene contrato hasta finales de 2024.

Raúl Ruidíaz debutó en Universitario en 2009. Foto: difusión

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre el fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario?

En una entrevista con 'Fútbol como cancha' de RPP, al directivo de la 'U' le consultaron sobre las chances del atacante de volver al club de sus amores, dado que a finales de año se vence su contrato con su actual club. Al respecto, mencionó que todo depende de Ruidíaz.

"Es una posibilidad porque Raúl acaba contrato, pero es prematura. Igual va a depender mucho de él. El día que Edison Flores quiso venir, vino en el Clausura del año pasado y desde entonces ganó muchos títulos y ha sido absolutamente feliz acá. En estos casos depende mucho más de los jugadores", fueron las palabras de Manuel Barreto.

¿Por qué Raúl Ruidíaz no llegó a Universitario en 2023 para el centenario?

Aunque hubo mucha comunicación entre el comando técnico crema y Raúl Ruidíaz, y Universitario realizó un gran esfuerzo económico en los años de contrato que ofreció, el atacante no pudo liberarse del Seattle Sounders.

"Se hizo todo lo posible entre ambas partes para lograr su regreso. El jugador puso mucho de su parte y el club hizo un esfuerzo grande en lo económico e incluso se dieron varias charlas entre el comando técnico de la U y la 'Pulga'. Por ende, estaba todo encaminado, acordado, con lo que el peruano buscó liberarse, pero Seattle Sounders no lo deja salir porque lo consideran clave en el equipo por lo que pelean futbolísticamente y, lo más importante, buscan que se respete el contrato que es hasta fin de año. No hay cómo si su club no lo quiere soltar", dijo el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta de X.

"Hay que señalar que la 'U' nunca negoció con el club de la MLS, el jugador buscó su salida bajo sus formas y condiciones, pero nunca pudo destrabar esto. ¿Y por qué no se negoció directamente de club a club? La 'U' no iba a asumir económicamente una salida por unos cuantos meses de contrato que restaban cuando el esfuerzo estaba puesto en los años de contrato que ofreció", agregó el comunicador.