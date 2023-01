PSG enfrentará a sus hinchas ultras en la Copa Francia y estos responden: “No somos ‘carniceros’”

Las curiosidades del fútbol. PSG busca quedarse con todos los títulos posibles durante la presente temporada. Para ello, el conjunto de Neymar y compañía tendrá un particular cotejo ante el Pays de Cassel, club regional de la cuarta división, por los dieciseisavos de final de la Copa Francia. Más allá de las grandes diferencias en los planteles, este duelo tendrá como principal atractivo la participación de los aficionados ultras de los parisinos.

Alexis Zmijak, lateral derecho, y Clément Boudjema, volante, son integrantes del equipo que se medirá ente los de Galtier. Además de practicar el balompié de forma amateur, ambos personajes conforman el Collectif Ultra Paris (CUP).

PSG

“Quería estar entre los ultras, porque para mí el fútbol se vive con pasión. Quiero hacer todo lo posible, no solo ver el juego. Cuando voy al Parque de los Príncipes, no es para ir a la tribuna presidencial”, manifestó el primero en diálogo con Le Parisien.

Asimismo, el también electricista consideró que lo acontecido le presenta una especie de conflicto. “No tengo ningún estrés antes de este partido. No tenemos nada que perder, es el encuentro de nuestras vidas. Y para mí, personalmente, es genial estar en esta situación. Pero si Mbappé va a marcar, ¿lo atajo o no? O me digo a mí mismo: ‘Espera, tiene que jugar dentro de poco contra el Bayern Munich en la Champions’”, agregó.

Por su parte, Boudjema expresó su admiración por Kylian Mbappé y Lionel Messi. Además, remarcó que su intención no es lesionarlos.

“Encontrarte como jugador enfrentándote a ellos es inimaginable. Jugaremos duro sin tratar de lastimar a nadie. Intentaremos ignorar el contexto. Esta gestión de las emociones será una novedad para mí. Siento admiración y respeto por jugadores como Mbappé y Messi. No somos carniceros. También sabemos manejarnos”, puntualizó.

¿Cuándo juegan PSG vs. Pays de Cassel?

PSG vs. Pays de Cassel se enfrentarán desde la 2.45 p. m. (hora peruana) en las instalaciones del estadio Bollaert-Delelis.

¿Dónde ver el partido del PSG vs. Pays de Cassel?

El encuentro PSG vs. Pays de Cassel por la Copa de Francia se podrá ver a través de la señal de DirecTV Sports.