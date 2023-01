¿Llega a Alianza Lima? Christian Cueva rompió su silencio en medio de los rumores

Alianza Lima se viene preparando arduamente para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2023. A pesar de que hay una disputa por los derechos de transmisión de la liga peruana, ‘Chicho’ Salas y sus dirigidos no se distraen, pues tienen claro que los objetivos son salir tricampeón nacional y romper la racha negativa de 29 encuentros sin ganar en el certamen continental. Por ello, la directiva trajo refuerzos de calidad y espera a Christian Cueva para cerrar el plantel.

El gerente deportivo blanquiazul, José Bellina, mantuvo la columna vertebral del equipo y lo reforzó en las zonas claves. Hasta el momento, Alianza Lima fichó a Andrés Andrade, Pablo Sabbag, Bryan Reyna, Gabriel Costa, Santiago García, Jesús Castillo, Edinson Chávez y Carlos Zambrano. Además, recuperó a Franco Zanelatto de su préstamo en Alianza Atlético, club en el que la ‘rompió’.

Sin embargo, aún vienen trabajando para poder contratar al ‘10′ de la selección peruana, Christian Cueva. En medio de todos los rumores, el futbolista fue consultado por su posible vuelta al cuadro íntimo. “En algún momento espero jugar en Alianza Lima, es mi ilusión. Aún no termina mi carrera e indudablemente me encantaría que se dé”, sostuvo para Best Cable.

Fixture de la fecha 2 de la Liga 1 2023