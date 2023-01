Barcelona SC vs. Herediano: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional?

HOY Juega Barcelona SC vs. Herediano EN VIVO EN DIRECTO. El Torero protagonizará un atractivo encuentro amistoso ante el conjunto de Costa Rica este sábado 21 de enero en Estados Unidos. La cita está pactada para las 7.00 p. m. (hora peruana) en el FIU Stadium de Miami, Florida, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de la página web del sitio King of the Pitch Cup. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El cuadro Canario se encuentra realizando una gira por estados Unidos con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la LigaPro de Ecuador y viene de golear 5-1 al Miami United. Por otro lado, Herediano ya debutó en la Liga Promérica de Costa Rica y derrotó 1-0 a Guadalupe en su debut. No obstante, tuvo que postergar su segundo encuentro por el amistoso contra los toreros.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Barcelona SC vs. Herediano?

El amistoso internacional entre Barcelona SC vs. Herediano se llevará a cabo este sábado 21 de enero desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el FIU Stadium de Miami, Florida.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Herediano?

La transmisión del Barcelona SC vs. Herediano estará a cargo de la página web del sitio King of the Pitch Cup (http://live.kingofthepitchcup.co).

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Herediano ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir el Barcelona SC vs. Herediano ONLINE GRATIS, entonces deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la previa, goles y el minuto a minuto.