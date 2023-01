Barcelona vs. Getafe: ¿a qué hora juegan y cómo ver el duelo por LaLiga Santander?

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Getafe en vivo? Los dirigidos por Xavi Hernández buscarán seguir en lo más alto de LaLiga Santander y recibirán a los azulones este domingo 22 de enero a las 12.30 p. m. (hora peruana) en el Spotify Camp Nou por la jornada 18 de la liga doméstica. El partidazo entre ambos equipos será transmitido por el canal ESPN 2 para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus, pero también podrás seguir todas las incidencias de este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El FC Barcelona tiene la oportunidad única de desprenderse en el primer lugar y ser el puntero único este domingo. Los azulgranas tienen 41 puntos y le llevan tres al Real Madrid, necesitan una victoria para seguir dando pasos fuertes hacia el título liguero. No obstante, no la tendrán nada fácil, puesto que el Getafe está luchando por no caer en puestos de descensos (puesto 15 con 17, a solo uno del último equipo que pierde la categoría).

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Getafe?

El duelo entre Barcelona vs. Getafe por LaLiga Santander está pactado para este domingo 22 de enero a las 12.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

México: 11.30 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 2.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Getafe?

La transmisión del Barcelona vs. Getafe estará a cargo de la cadena internacional ESPN 2 y la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Barcelona vs. Getafe ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir todas las incidencias del Barcelona vs. Getafe ONLINE GRATIS, entonces deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás todas las incidencias, previa y el minuto a minuto del cotejo.

Barcelona vs. Getafe: últimos enfrentamientos