Juan Reynoso revela que conversó con Christian Cueva y está preocupado por su futuro

Situación complicada. Cada vez falta menos para el inicio de las eliminatorias al Mundial 2026 y el panorama en la selección peruana no es el más óptimo. Si bien los hinchas celebraron con la presentación de la nueva camiseta diseñada por Adidas, en lo deportivo las cosas no van de la mejor manera para el entrenador Juan Reynoso. Uno de los temas que más preocupa es el futuro de Christian Cueva, quien todavía no define su próximo club y se encuentra a la espera de lo que resuelva el TAS sobre la disputa legal que sostiene con el Santos de Brasil.

Ante lo acontecido, el técnico de la Bicolor reveló que conversó con el habilidoso jugador y mencionó que este se encuentra angustiado.

“Preocupa que un jugador peruano pase circunstancias como las que está pasando Christian. Tuve la oportunidad de hablar con él, está preocupado como lo estamos todos”, manifestó el estratega ante los medios de comunicación tras la presentación de la nueva indumentaria de la Blanquirroja.

Christian Cueva tiene 31 años de edad. Foto: AFP

Asimismo, el ‘Cabezón’ evitó entrar en detalles sobre los aspectos legales y solo espera que el asunto se resuelva a la brevedad. “Dios quiera que con la asesoría de sus abogados, de su entorno, la situación se pueda resolver lo antes posible”, puntualizó.

¿Cuál es el valor Christian Cueva?

Según el reporte del portal especializado Transfermarkt, el ‘10′ de la selección peruana cuenta con una cotización de 2,50 millones de euros.

¿Cuándo inician las eliminatorias?

Las eliminatorias estarían empezando en el mes de junio del 2023. En un inicio estaban programadas para marzo, pero se desistió de la fecha.