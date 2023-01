Colombia vs. Paraguay: fecha, hora y canal del duelo por el Sudamericano sub-20

¿Cuándo juegan Colombia vs. Paraguay? Cafeteros y albirrojos protagonizarán un partidazo por la fecha inicial del grupo A del Sudamericano sub-20, que se lleva a cabo en tierras colombianas. El cotejo se jugará este jueves 19 de enero a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Pascual Guerrero de Cali y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica . También podrás seguir las incidencias de este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Sudamericano sub-20 Grupo A

¿Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Paraguay sub-20?

El partidazo entre Colombia vs. Paraguay por el inicio del Sudamericano sub-20 está pactado para este jueves 19 de enero a las 7.30 p. m. (hora colombiana y peruana). Revisa aquí la programación según tu país.

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Colombia vs. Paraguay sub-20?

La transmisión del Colombia vs. Paraguay sub-20 estará a cargo de la señal DirecTV Sports y DirecTV Go para toda Sudamérica.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.