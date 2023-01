César Vallejo vs. Liverpool: ¿a qué hora se enfrentan por la Copa Jorge Brava?

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Liverpool EN VIVO? El plantel dirigido por Sebastián Abreu tendrá una nueva prueba de fuego a nivel internacional antes de debutar en la Liga 1 2023. En esta oportunidad, los poetas se medirán contra Liverpool de Uruguay por la Copa Jorge Brava de la Serie Río de la Plata este viernes 13 de enero a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Montevideo. La transmisión estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus y podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

La Universidad César Vallejo llega a este encuentro tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán y quedarse con la Copa Sebastián Abreu. Ahora enfrentarán al cuadro oriental por un nuevo título. Cabe resaltar que los poetas debutarán en la Liga 1 2023 ante Sport Huancayo el próximo 21 de enero y el 8 de marzo jugarán ante Deportivo Binacional por la Conmebol Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juegan César Vallejo vs. Liverpool?

El amistoso internacional entre César Vallejo vs. Liverpool está pactado para este viernes 13 a las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Liverpool?

La transmisión del partido entre César Vallejo vs. Liverpool estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus para toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el César Vallejo vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus para ver el César Vallejo vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver César Vallejo vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir el duelo entre César Vallejo vs. Liverpool ONLINE GRATIS, entonces deberás conectarte a la web de La República Deportes, en la que te llevaremos todas las incidencias y el minuto a minuto de este compromiso.