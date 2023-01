VER Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO: fecha, hora y canal del partido por LaLiga Santander

MIRA AQUÍ Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 16 de LaLiga Santander 2022-23 este domingo 8 de enero. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 8 de enero ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal ver? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Civitas Metropolitano

Atlético Madrid vs. Barcelona: historial

Atlético Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Reinildo; Lemar, Carrasco, Kondogbia, Pablo Barrios, Llorente; Joao Félix y Griezmann.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Ferran Torres y Ansu.

¿A qué hora ver Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

El partido Atlético Madrid vs. Barcelona por la liga española iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce los horarios según tu zona de ubicación:

Perú: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m .

Brasil: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Atlético Madrid vs. Barcelona por la fecha 17 de la Ligue 1 debes sintoniza la señal de ESPN o Star Plus.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Barcelona vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Atlético Madrid vs. Barcelona?

Si quieres seguir en internet el Atlético Madrid vs. Barcelona, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.