[DirecTV Sports, En Vivo] ¿Cuándo juegan Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga Santander?

Villarreal vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan este sábado 7 de enero, desde las 10.15 a. m. (hora peruana), por la fecha 16 de LaLiga Santander 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de la Cerámica, con transmisión vía DirecTV Sports (DSports). En La República Deportes, puedes seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto de este y otros partidos, con las formaciones iniciales, el relato de mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Villarreal vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Villarreal vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de enero ¿A qué hora? 10.15 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio de la Cerámica ¿En qué canal? DirecTV Sports

Un Villarreal en alza desde el reinicio del fútbol en España pondrá a prueba su alentador presente ante el vigente campeón, Real Madrid. El Submarino Amarillo recibirá al poderoso equipo blanco con la esperanza de ponerle fin a una racha de nueve partidos consecutivos sin victorias frente a los de Ancelotti.

El cuadro de Quique Setién ganó confianza con su reciente goleada 5-1 sobre Cartagena por la Copa del Rey, torneo en el cual el elenco merengue también consiguió una victoria sin mayores sobresaltos por 1-0 ante Cacereño.

El último Real Madrid vs. Villareal se jugó hace casi un año y terminó en empate sin goles. Foto: EFE

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Real Madrid?

Costa Rica: 9.15 a. m.

México (centro): 9.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Perú: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Chile: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Real Madrid?

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+.

¿Cómo sintonizar Villarreal vs. Real Madrid vía DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Villarreal vs. Real Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Villarreal vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.