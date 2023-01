‘Pantera’ Zegarra amenaza a Maicelo si no acepta la pelea oficial este año: “Voy y le saco la m*****”

David ‘Pantera’ Zegarra y Jonathan Maicelo protagonizaron un altercado hace algunos años en la conferencia de prensa, donde el boxeador chalaco le propinó una cachetada a la ‘Pantera’. Inmediatamente, sucedió esta agresión. Las personas que estaban en la tienda deportiva se metieron para separar a ambos deportistas. Mucho se habló de aquella situación, incluso el mismo Maicelo se burló en varias ocasiones de Zegarra.

En el reciente programa de entretenimiento “Com FM”, la ‘Pantera’ Zegarra fue el invitado y habló absolutamente de todo. Uno de los temas más tocados fue su participación en “Combate”, la preparación de un boxeador y el duro cruce con Maicelo. Sobre esto último, David Zegarra fue tajante con sus palabras.

“Si la pelea con Maicelo no se hace oficial, lo digo públicamente, este año, el próximo yo voy y le saco la m*****. ¿Sabes por qué? Él tiene una deuda conmigo, él me faltó el respeto. Una cosa es que te falten el respeto hablando y otra que te metan la mano. Eso es denigrante. Entonces, gracias a Dios, nosotros somos boxeadores y nos podemos sacar el ancho dentro o fuera del ring. Si no lo puedo agarrar dentro, lo tengo que agarrar afuera. Esto, para estar en paz conmigo mismo”, dijo.

‘Pantera’ amenaza a Maicelo