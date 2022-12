¿Por qué Gabriel Costa cambió a Alianza Lima por Sporting Cristal? La verdadera razón de esto

Tuvieron que pasar siete largos años para que Gabriel Costa vuelva a usar los colores de Alianza Lima. En este tiempo, ‘Gabi’ vivió varias experiencias tanto fuera como dentro del país, por ejemplo, cambiar de vereda para vestir de celeste. Pese a que estuvo tres temporadas en Sporting Cristal, club en el que consiguió dos títulos nacionales , el uruguayo nacionalizado peruano se mostró emocionado por estar nuevamente en La Victoria.

“Siempre es un privilegio ver a Alianza Lima, que es un equipo grande. Siempre estuvo el sentir de volver a Perú, desde donde estuviera”, fueron las palabras del volante de la selección nacional, quien en su momento fue catalogado como ‘traicionero’ por jugar en el equipo del Rímac. Sin embargo, en esta nota te contaremos la verdadera razón del por qué Gabriel Costa dejó el club blanquiazul.

Su primera experiencia en el Perú

Un jovencito ‘Gabi’ Costa llegó a nuestro país en enero del 2014 para fundarse la blanquiazul y tener su primera experiencia fuera de su natal Uruguay, donde defendió las camisetas de Rocha, Bella Vista y Rentistas. Este último era el dueño del pase del hoy volante nacionalizado peruano.

Ya con la camiseta aliancista, el futbolista de 32 años jugó un total de dos temporadas en las que consiguió el título del Torneo del Inca 2014. En su primer año, disputó 42 encuentros y anotó 13 tantos, mientras que en el segundo convirtió en 14 oportunidades en la misma cantidad de duelos jugados.

Pese a los buenos números, Gabriel no logró continuar en tienda íntima, pero no porque no lo quisieran los directivos, sino porque, en ese entonces, Rentistas, club dueño de su pase, quería que los victorianos compren al futbolista y no seguir dándolo en condición de prestado.

“Lo de Gabriel Costa no es un tema definitivo. Estamos conversando todavía con su representante, él tiene contrato hasta el 31 de diciembre y vamos a seguir conversando”, señaló quien fuese en ese momento el director deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos.

¿Cuánto pedía Rentistas por el ‘Gabi’? Según las palabras de Mario Bursztyn, presidente del conjunto uruguayo, estaban esperando una “oferta cercana a los 200.000 dólares por el pase”, confirmó para “Blanco y negro”.

Gabriel Costa regresa a Alianza Lima tras ocho años. Será su segunda etapa en el club íntimo. Foto: Alianza Lima

Sporting Cristal presenta a Gabriel Costa

Acá es cuando se da el cambio. En 2016, Alianza Lima no ostentaba la economía de la cual puede jactarse hoy en día, la que le permite realizar grandes incorporaciones. Incluso, para esa temporada, los victorianos realizan grandes cambios en su plantel y dejan ir a jugadores consagrados como Costa, Pablo Míguez, entre otros.

Así, entra en escena Sporting Cristal. Los rimenses, que estaban siendo administrados por Backus, ejecutaron una gran oferta a Rentistas para hacerse con los servicios del uruguayo. Para sorpresa de todos, lograron llegar a un acuerdo y anunciaron entre bombos y platillos al experimentado volante.

“En Alianza me mantenía bien y me querían, pero la llegada de Mariano Soso me convenció para llegar a Cristal. Mariano me pegó una llamada y me convenció de jugar en Sporting Cristal”, declaró en su momento el jugador para un portal rimense. Sin embargo, hubo una lesión que casi pone en peligro su permanencia en el equipo bajopontino.

Tras tener unos buenos primeros seis meses, Gabriel Costa se rompió los ligamentos cruzados. Durante este crucial momento en su vida, el ‘Gabi’ se sintió muy apoyado por los directivos celestes, por lo que lograron llegar a un acuerdo con Rentistas. De esta manera, Sporting Cristal anunciaba la renovación del volante hasta el 2022.

Gabriel Costa estuvo varias temporadas en tienda rimense. Foto: Sporting Cristal

Su paso en Colo Colo

Tras sus buenos números en Sporting Cristal y luego de haber sido fundamental para que los celestes consigan el título en la temporada 2018, Colo Colo se interesó por el jugador. Tantas fueron las ganas de hacerse con los servicios del jugador que pagaron un millón 200 mil dólares por el 80% del pase del uruguayo más la cesión de Christofer Gonzáles, por cuatro años .

Ya en tierras chilenas, el ‘Gabi’ sabría hacerse un nombre en el Cacique. Disputó un total de cuatro temporadas, jugó 121 partidos, anotó en 34 ocasiones y brindó 21 asistencias. Además, se hizo con dos Copa de Chile, una Supercopa de Chile y un título de Primera División.

Costa se marchó a Colo Colo en el 2019. Este año está cerca de salir campeón. Foto: Colo Colo.

Su regreso a Alianza Lima

Finalmente, los blanquiazules lograron convencerlo de regresar a tienda victoriana y lo hizo por todo lo alto. En su primera conferencia de prensa, Gabriel Costa señaló que regresó al Perú con una mentalidad completamente diferente con el objetivo de lograr el tricampeonato.