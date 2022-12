Ex DT de Alianza Lima le cierra las puertas de Rosario Central a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para intentar seguir con su carrera futbolística a los 39 años. Sin embargo, el goleador histórico de la selección peruana no ha recibido muchas ofertas desde su pésima campaña con el Avaí FC. Ahora, se comenzó un voceo de un posible fichaje por Rosario Central de la Liga Profesional Argentina y fue un exentrenador de Alianza Lima quien le cerró las puertas al ‘Depredador’.

“Son cosas que salen del periodismo. En este sistema y en este momento, van a aparecer un montón de nombres. La verdad con Paolo Guerrero no hay nada. No hemos tenido nunca nada. Es normal y natural que sucedan estas cosas con el mercado abierto”, expresó Miguel Ángel Russo para Cadena 3.

De esta manera, el entrenador argentino acabó con todos los rumores acerca de la posible llegada de Guerrero al conjunto rosarino.

Como se recuerda, Miguel Ángel Russo llegó a Alianza Lima el 4 de enero para la temporada 2019. Sin embargo, terminó abandonando su cargo por malos resultados.

Desde el 19 de diciembre de 2022, Russo es entrenador de Rosario Central para toda la próxima temporada en reemplazo de Carlos Tévez.

¿Paolo Guerrero puede llegar a Alianza?

Aunque por el momento no se ha vuelto a hablar acerca de un posible regreso de Guerrero a Alianza Lima, hace algunas semanas su madre, doña Peta, aseguró que los hinchas le pedían el arribo del goleador. “Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos en la calle y me piden que vuelva o me dicen: ‘¿cuándo vuelve?’. Yo les digo: ‘Eso no depende de él, solo de la directiva y cómo se mueva’”, sostuvo en TV Perú.