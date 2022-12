Boxing Day: regresa la Premier League

Por: Luis Imaña

Luego de una larga para de seis semanas por la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Premier League está de vuelta con el tradicional Boxing Day, en el que hoy podrás disfrutar de los encuentros de los mejores clubes de la liga como el Tottenham, Liverpool y el Arsenal.

Los ‘spurs’ serán los primeros en abrir la jornada cuando enfrenten (7:30 a.m.) al Brentford en el Brentford Community Stadium. Los dirigidos por Antonio Conte, cuartos en la tabla de posiciones, pasan por un momento irregular en la Premier League, por lo que intentarán reinsertarse en la senda del triunfo y con un Harry Kane que quiere dar vuelta a la página tras su eliminación en la semifinal del Mundial.

Otro de los contendientes al título que regresan al campo es el Liverpool. Los ‘reds’ visitan (12:30 m.) al Aston Villa en el Villa Park con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación a certámenes europeos.

Mohamed Salah será el principal encargado en liderar la ofensiva del cuadro de Anfield, que viene de dos triunfos consecutivos en la máxima división de la competición inglesa.

Además, el Arsenal, actual líder de la liga, tendrá su participación en los partidos de hoy cuando reciba (3:00 p.m.) al West Ham en el Emirates Stadium. Los ‘gunners’ no conocen la derrota en los últimos ocho duelos y lucharán por conseguir una nueva victoria que los afiance en la cima.

La jornada de hoy se completará con el Crystal Palace vs. Fulham, Everton vs. Wolves, Leicester vs. Newcastle y Southampton vs. Brighton.

Sabías que...

Imbatible. El Arsenal solo conoce de triunfos en casa por la Premier League. Es el único club que no ha cedido puntos de local en el presente certamen inglés.