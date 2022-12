Messi y Cristiano en Qatar 2022: ¿por qué uno fue apoyado y campeonó, otro criticado y eliminado?

Con 35 años y después de cinco mundiales disputados, por fin, Lionel Messi pudo sacar a Argentina campeón de la Copa del Mundo. El ‘10′ se vistió del Diego y logró sumarle una estrella más a la Albiceleste, que no ganaba la competencia hace 36 años. Sin embargo, la otra cara de la moneda fue Cristiano Ronaldo, otra de las figuras históricas del fútbol, pero que no había podido conseguir el trofeo más preciado y, aunque jugó su último mundial, no pudo.

Incluso, antes y durante Qatar 2022, podría notarse un mayoritario apoyo para el ‘10′ argentino, en vez del ‘7′ portugués. ¿Por qué se dio esto? En esta nota repasamos algunos motivos que podrían haber generado esta preferencia por la ‘Pulga’.

Comentarios a favor de Messi

Varios exfutbolistas manifestaron su deseo de que gane Messi, claro, si es que su selección no peleaba por el título antes. Desde Cafú, que dijo: “Yo amo a Messi y quiero que salga campeón” ; pasando por Fabio Capello que mencionó que “Messi ha regresado a ser Messi” y que espera que triunfe; hasta Luka Modric: “Ojalá que Messi gane este Mundial” ; incluso el mismo Ronaldo, que confesó que estaría feliz por Messi, pero no por Argentina.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo no tuvo grandes palabras a su favor. Incluso, en una encuesta realizada por el diario A Bola sobre la titularidad del ‘Bicho’ en el equipo de Fernando Santos, el 70% indicó que no quieren que esté en la oncena de arranque.

Además del juego ‘mágico’ de Messi, que enamora a muchos; y del trabajo duro de Cristiano y determinación por mejorar, hay otros puntos que podrían ser el motivo de por qué uno fue más apoyado que el otro.

Leo llegó bien y ‘CR7′ con mala temporada

Tras su llegada al PSG en el 2021, Messi no tuvo un gran desempeño, ya que, al ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, se esperaba muchísimo más de él. A pesar de ello, su equipo logró salir campeón de la Ligue 1 y clasificarse a Champions League.

Mientras que Cristiano, también en el 2021, retornó al Manchester United, se estrenó con gol y fue una de sus figuras de aquella edición, los salvó en varias ocasiones con sus oportunas anotaciones y estuvo cerca de ser goleador de la Premier League; sin embargo, en su caso, su club no pudo ganar ningún título ni clasificarse a Liga de Campeones.

Para la temporada 2022-23, los papeles se invirtieron. El argentino se mostró más participativo, generando jugadas, brindando asistencias (14) y marcando goles (12) en los 19 partidos que ha jugado hasta el momento con el PSG. Por otro lado, el ‘Comandante’ tuvo roces desde el primer momento con su DT Erik Ten Hag, quien lo sentó en varias ocasiones, por lo que solo pudo registrar tres tantos y dos asistencias en 16 partidos, de los cuales cinco jugó menos de 40 minutos. Esto evidenciaba que Messi llegaba mejor y que el luso estaba en caída en su rendimiento.

Desempeño en el Mundial

Iniciada la competencia, Argentina despertaba mucha ilusión, llegaba como favorita, además del ‘condimento’ de ser el último mundial de Messi. Aunque cayeron en el primer duelo ante Arabia Saudita, Messi estuvo participativo. Y, en los siguientes juegos, fue fundamental para las victorias.

Por otro lado, ‘CR7′ también arrancó con gol, pero su función era diferente, él se encontraba en la delantera para concluir las jugadas, no tanto para generarlas. Solo anotó un gol y fue de penal en el primer partido . Incluso, para octavos de final y cuartos de final, fue suplente, a pesar de ser el capitán de Portugal. Además, se especulaba que tenía problemas con su DT y algunos jugadores de su selección; entre ellos, Bruno Fernandes, quien jugaba en el United, equipo del que salió el ‘Bicho’ tras polémicas declaraciones.

Personalidad y grupo

Además, otro aspecto a destacar es que Lionel es un persona de pocas palabras, pero que entabla buena relación con sus compañeros. Un claro ejemplo de eso es la amistad que tiene con Luis Suárez y Neymar, con quienes suelen salir en familia. De igual manera, la selección argentina es un grupo muy unido que tiene como ídolo a su capitán, se los ha visto en parrillas y cenas juntos, lo cual muestra un lado carismático de Messi.

En cambio, Ronaldo no es de generar lazos fuertes con sus compañeros. En su documental estrenado en el 2015, confesaba no tener muchos amigos en el fútbol, porque más le importaba su familia. Una de las personas más cercanas a él sin tener vínculo de sangre es su representante, Jorge Mendes. Por ello no hay tantas imágenes o videos virales del ‘Bicho’ con futbolistas en situaciones divertidas, como sí los hay de ‘Lío’. Esto podría generar una especie de compatibilidad más con el ‘10′ por parte de la afición que con el ‘7′.