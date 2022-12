L’Equipe colocó a 3 franceses y solo a un campeón del mundo en el equipo ideal del año

En una temporada tan atípica como la del 2022, muchos de los mejores jugadores del año están supeditados a lo realizado en la Copa del Mundo. Si bien lo conseguido en otras competencias, como la Champions League y las principales ligas europeas, suma para la valoración global, ganar una Copa del Mundo o llegar al podio con una selección es una muestra clara del gran nivel que tiene un futbolista. Para L’Equipe, diario francés de renombre internacional, el Mundial Qatar 2022 fue un importante termómetro para armar su once ideal, pero el campeonato de Argentina no lo fue tanto.

En el equipo de ensueño del año, el medio de comunicación colocó a 10 jugadores europeos, entre ellos tres franceses, como los más importantes del 2022. El único sudamericano y miembro de la selección campeona del mundo que fue seleccionado es Lionel Messi.

Asimismo, el diario armó la alineación con un 4-4-2, un parado táctico poco usado por las escuadras que protagonizaron el torneo internacional en el país asiático.

Arquero : Thibaut Courtois (Real Madrid).

Defensores : Kyle Walker (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Joško Gvardiol (Leipzig) y Theo Hernández (Milan).

Volantes : Lionel Messi (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Casemiro (Manchester United) y Kevin De Bruyne (Manchester City).

Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG).

Once ideal del año, según L'Equipe. Foto: L'Equipe

No obstante, en el once ideal del Mundial de L’Equipe, sí aparecen más jugadores argentinos junto a Messi: Marcos Acuña y Enzo Fernández. No obstante, hay igual número de marroquíes y croatas en ese equipo