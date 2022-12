Iniesta descarta un colaboración con Xavi en Barcelona: “Es dificil que él y yo entrenemos juntos”

El mediocampo que conformaron Andrés Iniesta y Xavi Hernández en el FC Barcelona y en la selección española fue de ensueño para los fanáticos del fútbol. La conexión que tenían emocionaron a propios y a extraños, no solo por el rendimiento que mostraban en el terreno de juego, sino también fuera de él. El último lunes, el ‘Cerebro’ visitó a su amigo Xavi en las instalaciones del club catalán y protagonizaron un emotivo encuentro . Ante ello, muchos hinchas pidieron su regreso a la institución como colaborador, pero Iniesta descartó esta posibilidad.

“Es muy difícil que él y yo entrenemos juntos. La gente lo imagina porque nos ha visto como jugadores y hemos sido muy felices . Estaría muy bien y sería muy bonito, pero es muy complicado. Él es estratega ahora y yo sigo siendo futbolista y no tengo ni el título de entrenador”, comentó el fútbolista del Vissel Kobe en entrevista con Marca.

Asimismo, Iniesta le deseó lo mejor y espera que regrese al Barza al lugar que se merece. “Lo importante es que él haga su trabajo y que el equipo vuelva a estar donde todos queremos y todos estaremos felices ”, manifestó.

Xavi e Iniesta ganaron su última Champions juntos en el 2015. Foto: AFP

Para él, Messi ya era el mejor del mundo

Iniesta considera que su amigo Messi no necesitaba ganar la Copa del Mundo para demostrar que es el mejor, pero su consagración lo mantiene en ese estatus.

“Para mí no era necesario que Messi ganara el Mundial para considerarlo el mejor. Con o sin Mundial, es el mejor. Y creo que la persona que antes de ganar el Mundial no lo creía seguirá encontrando alguna excusa para mantenerse en su idea. Pero, de todas maneras, creo que el título ha sido totalmente merecido no solo para él, sino para toda Argentina”, finalizó.