Chiroque y la vez que pudo ser campeón de la Copa Sudamericana: ¿qué es lo que pasó?

Willian ‘Periquito’ Chiroque tuvo una gran carrera como futbolista, siempre destacó al equipo que fue por su gran gambeta y juego directo. El exjugador piurano fue convocado a la selección peruana para la Copa América 2011 por Sergio Markarián y logró colgarse la medalla del tercer lugar. ‘Periquito’ la rompió en ese torneo y despertó el interés de un club histórico del fútbol sudamericano, con el que pudo salir campeón del continente.

El campeón nacional con Juan Aurich charló con su compañero en diversos equipos Luis ‘Cuto’ Guadalupe para el programa “La fe de Cuto”. El talentoso exfutbolista confesó que realizó todo lo que quiso en su carrera, pero se quedó con la espina de no poder haber llevado su fútbol al extranjero. Tuvo la oportunidad, pero le pusieron trabas.

En plena Copa América 2011 en suelo argentino, el popular ‘Enano’ recibió la llamada de Jorge Sampaoli, quien se encontraba dirigiendo a la Universidad de Chile. El entrenador argentino le dijo que quería contar con sus servicios y de inmediato le pasó con el presidente de la escuadra chilena.

“Me llamó directamente Jorge Sampaoli, viajó el presidente del club y hablamos en Argentina cuando estaba con la selección. Sampaoli me dijo que iba a ser titular, que me quería tener en su equipo hace tiempo. Llegamos a un acuerdo, se habló incluso de un dinero para el presidente de Juan Aurich, pero al final no se dio”, detalló que no quisieron soltarlo para poder ser campeones a fin de año.

Si Chiroque hubiera fichado por la ‘U’ Chile habría pertenecido al plantel que salió campeón de la Copa Sudamericana en aquel año.