Deschamps minimizó ausencia de Benzema: “No me ocupo de lesionados ni de quién puede venir”

Francia enfrentará a Argentina este domingo 18 de diciembre por la gran final del Mundial Qatar 2022. Previo a este duelo, Didier Deschamps brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre la posible presencia de Karim Benzema en el decisivo duelo para apoyar al plantel del conjunto azul.

“¿Se pasan la voz entre periodistas extranjeros para preguntar por él? Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe”, manifestó.

“El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, exjugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo. Teníamos un grupo al principio y por lo que pasó... Perdimos a tres de ellos, con Nkunku al principio. Fueron parte del comienzo de la aventura. Mañana seremos 24″, agregó.

Deschamps habló sobre los jugadores contagiados con el ‘virus del camello’

Por otro lado, Didier Deschamps se mostró tranquilo a pesar de que cinco futbolistas de la selección francesa presentaron síntomas de una enfermedad respiratoria denominada como el ‘virus del camello’.

“Los jugadores estaban durmiendo cuando me fui, así que no tengo la información más reciente. Intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos, de forma tranquila. Hoy habrá datos. Los tendré esta noche y hasta mañana para asegurarme de que estamos listos para este gran partido. Es un tema que les interesa, lo comprendo. Intentamos tomar todas las precauciones posibles, adaptarnos y hacerle frente, sin pasarnos. Esta es obviamente una situación... Si no existiera sería mejor, pero nos las arreglamos como podemos”, declaró.