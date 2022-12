Neymar rompió su silencio tras quedar eliminado del Mundial: “Estoy destruido psicológicamente”

Brasil sorprendió al caer eliminado por Croacia en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. En el alargue, Neymar se inventó una jugada individual: construyó dos paredes, quedó mano a mano con el portero croata Livakovic, se lo sacó de encima y definió de un fierrazo arriba para anotar el 1-0. Sin embargo, en los minutos finales, Petkovic empató el marcador.

En la definición por penales, todos se quedaron sorprendidos al ver que Neymar no inició pateando la tanda. Sus compañeros fallaron y tras ello el jugador brasileño se quebró totalmente. Neymar rompió en llanto y tuvo que ser consolado por Dani Alves.

El futbolista del PSG se pronunció a través de su Instagram oficial y expresó todo su dolor. “Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía. ¡Pero esa no era la voluntad de Dios!”

“Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha... Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó, va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi Dios, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, puntualizó.