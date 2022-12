Qatar 2022: Francia es imparable

Por: Carlos Salinas, enviado especial.

Una nueva muestra de poderío dio la selección francesa tras vencer 3-1 a Polonia en el estadio Al Zumama y clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Robert Lewandowski y compañía salieron con una idea de juego que mantuvo a raya a los galos y permitió a las ‘águilas blancas’ llegar hasta el área del vigente campeón.

Sin embargo, la resistencia de los polacos solo duró hasta los 44′, cuando Olivier Giroud recibió un pase de Kylian Mbappé en el área para abrir el marcador.

Los dirigidos por Czeslaw Michniewicz intentaron alcanzar a Francia en el score, pero la ofensiva francesa estaba fuera de control. El equipo que comanda Didier Deschamps lanzó un nuevo golpe por medio de Mbappé.

A los 74′, el popular ‘Donatello’ aprovechó un contragolpe para fusilar la valla del golero Wojciech Szczęsny con un remate imposible de atajar, generando la tranquilidad en todo el plantel galo.

El adiós. ‘Lewa’ se despidió con dos goles en Qatar 2022. Foto: EFE

Mbappé, lejos de conformarse con el 2-0, regaló uno de los goles más bonitos del mundial a los 90+1′ con un tremendo remate al ángulo que le permitió trepar a la cima de máximos goleadores de Qatar 2022 con cuatro anotaciones.

Si bien Polonia pudo descontar a los (90+9′) gracias a Lewandowski, quien tuvo que patear un penal dos veces por decisión del árbitro, poco sirvió para evitar su eliminación del certamen más aclamado de fútbol en todo el mundo.

De esta forma, Francia avanza a paso firme hacia su segunda Copa del Mundo consecutiva y de la mano de Mbappé, jugador que alcanzó varias marcas en esta victoria.

‘Donatello’ igualó a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores en mundiales con un total de nueve en tan solo dos torneos y con menor edad, pero eso no es todo. El atacante del PSG se convirtió en el jugador más joven (23 años y 349 días) en alcanzar los nueve goles en la Copa del Mundo y superó a Eusebio, que llegó a esa cifra con 24 años y 182 días, en 1966.

“Este Mundial es una obsesión, es la competición de mis sueños, tengo la oportunidad de jugarla, he construido mi temporada con base en esta competición física y mentalmente. Quería llegar preparado y de momento va bien, pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado y que yo mismo me he marcado, que es ganar”, declaró el ‘10′ de ‘les bleus’.

Por otra parte, Giroud llegó a los 52 tantos con la selección francesa y superó a Thierry Henry (51) como el máximo goleador histórico del conjunto galo.

Ahora, el actual soberano del ‘deporte rey’ se alistará para el duelo contra Inglaterra por los cuartos de final, que se disputará el sábado 10 de diciembre.