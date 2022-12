Messi le responde a ‘Canelo’ tras sus amenazas: “No tengo que pedir disculpas a nadie”

Tras varios días de silencio desde que inició la polémica, Lionel Messi se pronunció sobre las amenazas que ‘Canelo’ Álvarez lanzó hacia él luego de la publicación de un video en el que, supuestamente, el futbolista le falta el respeto a la camiseta mexicana.

Durante la ronda de preguntas tras la victoria de Argentina ante Polonia, el delantero del PSG señaló que jamás tuvo la intención de ofender a nadie y que lo que se vio solo son cosas de un vestuario.

“Bueno, ahí vi que él salió a aclarar, pero creo que fue un malentendido. El que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario. Es lo que pasa después de un partido. El dejar la camiseta ahí es normal y no hay más . Es más, ni tengo que pedir perdón, porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero, bueno, ya quedó ahí, no pasa nada”, comentó Messi.

¿Qué dijo ‘Canelo’ Álvarez?

El boxeador mexicano se mostró furioso en su cuenta de Twitter tras el video en el que se ve a Messi empujando la camiseta azteca en el vestuario, a tal punto que amenazó al exjugador del FC Barcelona.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? (...). Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, manifestó el pugilista en su cuenta de Twitter.

'Canelo' Álvarez reacciona al video de Messi. Foto: captura Twitter/'Canelo' Álvarez

Argentina vs. Australia: ¿cuándo juegan?

El partido entre la Albiceleste y los socceroos tendrá lugar este sábado 3 de diciembre a las 2.00 p. m. (hora peruana).

Argentina vs. Australia: ¿qué canal transmitirá el partido?

En Perú, podrás disfrutar este partido a través de las señales de Latina TV y DirecTV Sports. Revisa qué canal sintonizar.