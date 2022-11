Sergio Agüero y su reacción tras la muerte de Balanta: Yo tuve suerte porque no me desmayé

Andrés Balanta, jugador de Atlético Tucumán, falleció durante un entrenamiento el último martes 29 de noviembre. Esta noticia conmocionó al mundo del fútbol, en especial a Sergio Agüero, quien se mostró apenado por la noticia y recordó la vez que sufrió una descompensación que lo obligó a dejar las canchas por salud.

El exfutbolista del Barcelona se encontraba realizando un stream con los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán cuando la producción de su canal de Twitch le avisó sobre el repentino deceso del jugador colombiano. De inmediato, el rostro del popular ‘Kun’ cambió y lamentó la pérdida.

“No me j****. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué m*****”, fueron las primeras palabras del goleador histórico del Manchester City.

El deceso del seleccionado cafetero lo impactó de tal manera que Agüero contó detalles de la arritmia que tuvo en octubre del 2021 en Barcelona.

“Me acuerdo claramente que el médico me dijo: ‘Eso te puede pasar’. Por eso, a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo para que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, relató.

Asimismo, reveló que el médico que lo atendió le comentó que “tuvo mucha suerte”: