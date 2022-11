Aprendió el ‘chocolate’ de Carrillo: ‘10′ de Arabia sorprendió al mundo con una espectacular pisada

No hay duda alguna que Arabia Saudita es una de las selecciones que más ha sorprendido a todos los fanáticos del mundo fútbol y ante Polonia no fue la excepción. Se jugaba el minuto 59 del duelo ante Polonia por la segunda fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022 cuando el ‘10′ del equipo saudí realizó una espectacular jugada que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

El compañero de André Carrillo en Al-Hilal, Salem Al-Dawsari, tomó el balón y mismo ‘pistero’, se sacó a dos rivales de encima para habilitar a su compañero, quien desperdició esta gran jugada y mandó el balón hacia las tribunas en lo que podía ser el empate.