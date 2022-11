Qatar 2022: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se encuentran listos

Por: Carlos Salinas, enviado especial

Conscientes de que será la última oportunidad que tengan para conseguir la copa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se preparan para sus respectivos arranques en el Mundial de Qatar 2022.

Las últimas semanas de ‘CR7′ han sido complicadas tras su suplencia en Manchester United y las recientes declaraciones que brindó, criticando al club, entrenador e incluso sus compañeros de equipo.

A pesar de los tensos momentos que vivió con algunos jugadores de la selección portuguesa en la concentración, Cristiano no dudó en catalogarlos como ‘bromas’ y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para el duelo del jueves contra Ghana.

“Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición”, declaró Ronaldo en conferencia.

La confianza es una de las fortalezas más grandes del cinco veces balón de oro, y ad portas de una nueva participación en el Mundial la sacó a relucir tras mostrarla totalmente en el combinado luso.

“Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta el final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix. Brasil, Argentina y Francia son los que más posibilidades tienen... España, Alemania... son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”, aseguró ‘CR7′.

Cristiano consiguió todo a nivel de clubes, así como la Eurocopa con su selección. El único premio que le falta al atacante de los ‘diablos rojos’ para sentirse completo es la Copa del Mundo. El astro luso incluso señaló que de conseguir el anhelado título, se retiraría como futbolista.

Por otra parte, Lionel Messi alarmó a toda la afición de la selección argentina tras una foto en la que se apreciaba su tobillo inflamado. Sin embargo, las preocupaciones se disiparon luego de conocer que la ‘Pulga’ entrenó con total normalidad.

Otra prueba que genera tranquilidad sobre la condición física del ‘10′ fueron las declaraciones del propio jugador, quien aseguró estar al cien por ciento y listo para el debut de hoy ante Arabia Saudita.

“Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro”, señaló el siete veces balón de oro en la previa del encuentro.

La ‘Pulga’ vive un gran presente con la selección argentina, equipo con el que se coronó campeón de la Copa América y donde ha mostrado una evidente alegría en los últimos años.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se dejaron ver por primera vez en una foto juntos. Foto: difusión

Además, a ello se suma otro factor alentador, que es la época en la que se disputa el Mundial, ya que en situaciones normales se realizaba a mediados de año y con la mayoría de los jugadores agotados por el fin de la temporada de las ligas europeas.

“Es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé como siempre hice en mi carrera”, apuntó Lio.

A diferencia de otras ediciones mundialistas, el mediocampista del París Saint-Germain cuenta con un equipo lo suficientemente fuerte en el papel para pelear por aquella copa que ha evadido a la ‘Albiceleste’ desde México 1986.

De esta forma, tanto Ronaldo como Messi esperan con ansias sus turnos por participar en el evento más aclamado del ‘deporte rey’ a nivel global y con la esperanza de conseguir el trofeo que los ubicaría junto con leyendas del fútbol como Diego Armando Maradona y Pelé.

Después de trece largos años, ‘CR7′ y Lio mantienen viva una rivalidad que ha cautivado a todos los amantes del balompié, quienes esperan que pueda durar más tiempo.

Sabías que...

Avisados. Scaloni no confirmó los titulares contra Arabia Saudita, pero les comunicó a los jugadores quiénes debutarán en el Mundial.

Igualados. Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi sumarán su quinta participación en una Copa del Mundo.