Zambrano se viste como jeque en Dubai, aunque no se siente millonario: “Me di cuenta que no es así”

El hecho de que el Mundial de Qatar 2022 se juegue de noviembre a diciembre cambió el cronograma de los torneos en todo el mundo. No solo para los países y los jugadores que están presentes en la región asiática, sino también para los que se quedaron fuera .

La Liga Profesional de Argentina, que normalmente acababa a finales de cada año, terminó durante los últimos días de octubre. Esto generó que las vacaciones para los jugadores que no asisten a la Copa del Mundo inicien tiempo antes, algo que Carlos Zambrano aprovechó.

El central de Boca Juniors se encuentra en Dubai disfrutando de sus días libres . Si bien está cerca de Qatar y podría seguir de cerca el torneo internacional, el popular ‘Kaiser’ prefiere estar tranquilo y publicar divertidas postales en sus redes sociales.

“¡Gracias, Diosito, por cada momento en mi vida! Con esa ropa uno se siente un jeque, aunque no puedo negar que a todo que veía vestido así pensaba que era millonario. Pero cuando me lo puse yo, ahí me di cuenta que no es así ”, escribió en su cuenta de Instagram.

Zambrano en Dubai. Foto: captura Instagram

¿Zambrano seguirá en Boca?

Si bien hay interés en ambas partes para una posible renovación, aún no hay una comunicación oficial de la decisión. Aunque Zambrano señaló que quiere seguir en el cuadro xeneize.