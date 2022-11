Los millonarios premios que ganarán las selecciones por jugar el Mundial Qatar 2022

Cada vez falta menos para que la pelota ruede en el Mundial Qatar 2022, evento donde las 32 selecciones se enfrentarán entre sí no solo para ver quién es la mejor del planeta, sino también para ganar los jugosos premios que entregará la FIFA. Ahora último se conoció el monto que recibirá cada país mientras avance de ronda.

Desde el reporte anual presentado en el 2020 se conocía que la FIFA contará con un presupuesto de US$ 1.696 millones para invertir en el Mundial Qatar 2022. De ese total, el 26% se destinará a premios para las 32 selecciones que participarán.

Esto equivale a un total de US$ 440 millones que se repartirán en todas las fases del torneo: grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuarto lugares, y la final de la Copa del Mundo.

Cabe destacar que todos los países recibirán US$ 1,5 millones antes de empezar la competición para cubrir todos los gastos de preparación. A continuación podrás a conocer las cifras que ganarán por fase:

Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar, US$ 27 millones

El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

Y el campeón de Qatar 2022 ganará US$ 42 millones.

De esta manera, con solo participar en el Mundial Qatar 2022, cada selección se asegurará con US$ 1,5 millones y US$ 9 millones si se quedan en fase de grupos; es decir, cada equipo tendrá al menos US$ 10,5 millones por jugar en tierras qataríes.

¿Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 comenzará el próximo 20 de noviembre con el partido inaugural entre Ecuador y el anfitrión por la fecha 1 del Grupo A. Asimismo, se conoce que culminará el 18 de diciembre.

¿Qué canales transmitirán el Mundial Qatar 2022?

La mitad de los partidos del Mundial Qatar 2022 serán transmitidos para el territorio nacional por Latina Televisión, canal 2 y 702 de la señal abierta. En DirecTV Sports se podrá seguir la totalidad de cotejos (64) por cable y/o satélite.