Liga 1: nada está dicho

La lucha por llegar a la final de la Liga 1 2022 entre Sporting Cristal y Melgar tendrá un segundo capítulo el domingo a las 3 p.m. en el Estadio Nacional. El equipo de Pablo Lavallén se quedó con la ida de las ‘semis’ gracias a un doblete de Luis Iberico; sin embargo, los rimenses aún tienen noventa minutos para cambiar la historia.

Si bien los rojinegros llegan a Lima con una ligera ventaja, los del Rímac no bajan los brazos, pues ya saben lo que es revertir marcadores adversos. “La llave aún no está cerrada. Somos un equipo que nos hemos levantado de situaciones difíciles. Nosotros estamos acostumbrados a no tener buenos resultados y levantarnos”, señaló Roberto Mosquera, quien intentó explicar su inusual alineación.

“Ha habido un virus que le afectó a Calcaterra, a Pretell, a mí, al preparador físico, un tema estomacal que no sé por qué se dio. Tuvimos que hacer un planteo diferente, cambiamos de sistema varias veces dentro del partido, lo que en otros partidos nos dio resultado ahora no”, acotó.

Por el lado arequipeño hay confianza, pero no están confiados. Pablo Lavallén indicó que “gracias a Dios, las cosas salieron bien, pero todavía no se ganó nada, quedan 90 minutos en Lima y seguramente van a ser muy complicados. Lo que podemos rescatar es que nosotros nos dimos cuenta de que estamos a la altura y lo demostramos a lo largo de los 95 minutos que se disputaron”.

Otro detalle importante es que ambos equipos ya se vieron las caras, esta temporada en Lima. En aquel entonces, el resultado quedó igualado a dos, marcador que los locales no querrán repetir, ya que los dejaría fuera de la competencia por el título nacional.

¿Qué necesita Cristal?

En el duelo de ida por las semifinales de la Liga 1, los rimenses tropezaron 0-2 ante el ‘Dominó’ desde el Monumental de la UNSA, Arequipa, por lo que están obligados a ganar en la vuelta y con un resultado mayor a los dos tantos recibidos por parte del rojinegro.

PUEDES VER: FBC Melgar buscaría contratar a jugador de la selección peruana para reemplazar a Paolo Reyna

Es decir, los celestes deberán anotar tres goles a más si quieren jugar el 9 y 12 de noviembre la final de la Liga 1 ante Alianza Lima. De ganar solo por dos goles, obligaría a la definición por penales. Si el cotejo del domingo lo gana o empata Melgar, los de Lavallén clasificarían a la final.

Club celeste viene entrenando para la final. Foto: Sporting Cristal

Según las bases del torneo peruano, de existir igualdad en el marcador global final (no hay regla de gol de visitante), el ganador de la llave se definirá en la tanda de penales, sin tener que pasar por tiempos suplementarios.

Cabe indicar que Cristal alcanzó su pase a las semifinales de la Liga 1 luego de asegurar el primer lugar de la tabla de posiciones acumulada. En el caso de Melgar, los arequipeños escribieron su nombre entre los tres mejores del año tras ganar el Torneo Apertura y no clasificó a la final directamente por no ocupar los dos primeros lugares de la tabla acumulada. Sin duda, el domingo será un duelo de pizarras donde el mejor llevará su nombre a la lucha por el título nacional.

Sabías que...

Juntos. El psicólogo deportivo Marcelo Roffé, quien es parte del comando técnico de Néstor Lorenzo, está en nuestro país y brindó una charla al plantel arequipeño antes del partido con Cristal en la primera semifinal.

Reacciones

Alexis Arias, jugador de Melgar

“Jugamos como lo planteó el profesor. Buscamos por muchos lados y creo que se dio de esa manera. Ahora tenemos que salir a presionar a Cristal y luego jugar como lo hacemos nosotros. Será una final”.

Joffré Escobar, jugador de Cristal

“La llave aún no está cerrada, nos quedan 90 minutos en Lima y por esa parte estamos tranquilos. Tenemos que hacer nuestro trabajo allá y esperar y prepararnos para el partido del domingo”.